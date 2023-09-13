«التحالف الوطني وحياة كريمة» طفرة في العمل الأهلي للنهوض بحياة الملايين

يعد «العمل الأهلى» أحد أركان التنمية، الذى أدركته الدولة، والتى أخذت خطوات لدفع مؤسسات المجتمع المدنى للأمام بإطلاق مبادرة «حياة كريمة»، والتشجيع على تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى، اللذين يمثلان الأذرع التنموية للدولة فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم، حيث التكاتف لمساعدة أبناء الوطن لبعضهم بمؤسسات المجتمع المدنى فى الجمهورية الجديدة.

«فؤاد»: «التحالف» أجرى طفرة فى العمل الأهلى.. ونأمل فى المستقبل تأسيس مشروعات قومية

وقال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ونائب رئيس جمعية الأورمان والرئيس التنفيذى لمؤسسة مستشفى شفاء الأورمان، لـ«الوطن»، إن التحالف أجرى طفرة فى العمل الأهلى بجميع مؤسسات المجتمع تحت مظلة واحدة لخدمة الأسر الأكثر احتياجاً، والنهوض بحياة تلك الأسر، بقاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية، خاصة بالجمعيات والمؤسسات، لتجنب التكرار وضمان تكافؤ المساعدات.

وتابع «فؤاد» أن مساعدات التحالف تنوعت بين المادية والعينية وإقامة المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادى، والخدمات الصحية، والقوافل المجمعة، مشيراً إلى أنه عمل على التكامل بين المؤسسات المختلفة بالتنسيق الجغرافى بينهم، لتشمل المساعدات قاعدة عريضة من الأسر الأكثر احتياجاً داخل الجمهورية، حيث يعد العنصر الأساسى للتحالف هو التشاركية بين مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف عضو «التحالف» أن تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى دلَّ على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل الأهلى، حيث تعد تلك المرة الأولى التى يُخصص فيها عام كامل للاهتمام بالمجتمع المدنى، والذى مثَّل حينها دفعة كبيرة لمؤسسات الجمعيات الأهلية للتعاون معاً، كما تقدم الدولة جميع التسهيلات والمساعدات للعمل الأهلى، وذلك يرجع إلى إدراك الدولة أن أضلاع التنمية الثلاث هى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأى خلل فى أحد تلك الأضلاع يمكن أن يسبب مشكلة فى مسيرة التنمية.

ولفت «فؤاد» إلى أن التحالف يشمل قاعدة كبيرة من الجمهورية، فعلى الجانب الصحى يقدم 30% من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، منها جمعية الأورمان التى تمتلك مستشفيين على مساحة 60 ألف متر، ومستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر لعلاج سرطان الأطفال، وأخرى لعلاج سرطان الكبار، وتقدم خدماتها لـ20 مليون مواطن من أهالى مصر من وسط وجنوب الصعيد، لتقديم خدمات طبية آدمية لهم بعد معاناة فى السفر، لتلقى العلاج فى القاهرة، وكذلك يوجد مستشفى مجدى يعقوب فى أسوان، ومستشفى الكبد فى المنصورة ومستشفى بهية بالقاهرة.

وأما عن تطلعات «التحالف» فى المستقبل، فأوضح أن تطلعات مؤسسات العمل الأهلى ليس لها حدود، آملين فى المستقبل تأسيس مشروعات قومية، سواء إن كانت صحية أو إنتاجية تحت مظلته، كما يسعى للتمكين الاقتصادى لصغار المنتجين، ونعمل حالياً بمبادرة 600 ألف باب رزق تهدف للوصول إلى 600 ألف مشروع صغير فى منتصف عام 2024 لتمكين صغار المنتجين، وكذلك هناك بروتوكول بين جمعية الأورمان ومؤسسة أبوهشيمة ووزارة التضامن، وكذلك مبادرة «حياة كريمة»، وكل ذلك يهدف للوصول لأكبر عدد من مشروعات التمكين الاقتصادى.

«ثروت»: يخدم ملايين المصريين بقاعدة بيانات تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً وينظم المتطوعين

وقال القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة الأرثوذكسية، إن التحالف الوطنى يمثل تكاملاً بين جميع مؤسسات العمل الأهلى التى تقدم المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً فى الجمهورية، مشيراً إلى أنه جاء فى وقت يمر فيه العالم بأزمات على جميع المستويات، منها الاقتصادى والحروب والأزمات فى الغذاء، فاستطاع التحالف بالمبادرات التى يطلقها التغلب على تلك الأزمات، وكان أبرزها مبادرة «كتف فى كتف»، والتى عملت على توزيع كراتين الغذاء خلال شهر رمضان على ما يقرب من 25 مليون أسرة من الأسر فى جميع أنحاء الجمهورية، فكان وما زال للتحالف دور كبير فى المساعدة فى التغلب على الأزمات الاقتصادية.

وأضاف «ثروت» أن التحالف يخدم ملايين المصريين بقاعدة البيانات التى تنظم المحتاجين من الأكثر احتياجاً للأقل، كما ينظم المتطوعين الذين يعملون فى التحالف وفى الجمعيات الأهلية، كما أن الكنيسة، ممثلة فى أسقفية الخدمات، تعد شريكاً فى التحالف، للتأكيد على أن جميع مؤسسات الوطن متحالفة لخدمة أبنائه، وذلك لتوفير حياة كريمة لكل المصريين فى طريقنا للجمهورية الجديدة، موضحاً أن الكنيسة تشارك فى 15 برنامجاً تنموياً من برامج التحالف، كما أن لديها دوراً فى حياة كريمة، وتسهم فى مشروعات محو الأمية والتوعية الصحية والتنمية البيئية والصحية والريفية، ومحاضرات حول العنف ضد الأطفال والمرأة، والتعايش واحترام الآخر.