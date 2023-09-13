صناع الخير تشارك في قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي ببني سويف

شاركت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في قافلة التحالف الموسعة ضمن سلاسل قوافل التحالف «ستر وعافية» التي جرى تنظيمها اليوم، بقرية سدس مركز ببا ببني سويف وحملت رقم 24.

جاءت مشاركة مؤسسة صناع الخير في قوافل «ستر وعافية 24» لخدمة أهالي قرية سدس والقرى المجاورة بقافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون ضمن مبادرتها «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، إضافة إلى باقي الخدمات التي قدمتها القوافل من خلال المؤسسات الأهلية الكبرى أعضاء التحالف من توقيع الكشف في التخصصات الأهم وعلى رأسها القلب والعظام والباطنة والأطفال، إضافة إلى تقديم الخدمات التوعوية والمساعدات العينية والتمكين الاقتصادي.

الكشف على مرضى العيون

أكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أنه جرى الكشف على مرضى العيون بقرية سدس، اليوم، وجرى توزيع الأدوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها، وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون، وإجراءها، وكذلك مبادرة «قدم صحيح» لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة لمرضى القدم السكري غير القادرين، لحمايتهم من البتر.

جهود المؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي

أوضح أن صناع الخير تسعى في كل أنشطتها لتحقيق أهداف التحالف من خلال جهود المؤسسة في مجالات التمكين الاقتصادي وتوزيع المساعدات الموسمية والمشاركة بفاعلية في مبادرات التحالف الكبرى ومنها مبادرة كتف في كتف ومبادرة خير سابق وغيرها من المبادرات التي نجحت بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن مئات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر خلال الفترة الماضية.