«الأحزاب المصرية»: أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي منتشرة بكل المحافظات

أشاد المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بمجهوادت التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المبذولة، بمختلف محافظات الجمهورية .

مظلة عمل أهلية واحدة

وقال المهندس تيسير مطر، لـ«الوطن»، إن وجود مظلة عمل أهلية واحدة تنظم استراتيجية العمل الأهلي التنموي فكرة جيدة للغاية، كونها تجمع كل أنشطة عمل المؤسسات الخيرية في خندق واحد، يضمن انتشار جغرافي واسع وسليم.

أضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن اعتماد التحالف الوطني للعمل الأهلي على قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين من خلال نظام الحوكمة الإلكترونية يضمن الوصول إلى المستحقين.

أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي منتشرة بكل المحافظات

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «الانتشار الجغرافي للتحالف الوطني للعمل الأهلي خلال الفترة الماضية كان جيدا للغاية، إذ كانت جميع أنشطته منتشرة بكل محافظات الجمهورية من سيناء إلى أقصى جنوب الصعيد، ولم يقتصر على محافظات معينة أو مناطق جغرافية محددة، الأمر الذي يؤكد أهميته كإطار جامع لآلية العمل الأهلي والتنموي داخل البلاد.

أكد «مطر» أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أحدث حالة من الحراك التنموي للمؤسسات الخيرية، ولعب دورا كبيرا في تحريك منظمات المجتمع المدني نحو العمل الأهلي.