نائب أسقف الخدمات العامة: التحالف الوطني ظهر في وقت صعب.. وقدّم خدماته للملايين

قال القمص رافائيل ثروت، نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، إنّ التحالف الوطني بمثابة تكامل بين جميع مؤسسات العمل الأهلي التي تقدّم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في الجمهورية، متابعا أنّه ظهر في وقت يشهد فيه العالم أزمات على جميع المستويات، منها الاقتصادي والحروب وأزمات الغذاء، واستطاع من خلال المبادرات التي يطلقها التغلب على الأزمات، أبرزها مبادرة «كتف في كتف» التي عملت على توزيع كراتين الغذاء خلال شهر رمضان على نحو 25 مليون من الأسر في جميع أنحاء الجمهورية، فكان وما زال للتحالف الوطني دور كبير في المساعدة في التغلب على الأزمات الاقتصادية.

التحالف الوطني يخدم ملايين المصريين

وأضاف ثروت لـ«الوطن» أنّ التحالف يخدم ملايين المصريين من خلال قاعدة البيانات التي تنظم المحتاجين من الأكثر احتياجا إلى الأقل، كما ينظم المتطوعون الذين يعملون في التحالف وفي الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أنّ الكنيسة ممثلة في أسقفية الخدمات تعد شريكا في التحالف، للتأكيد أنّ جميع مؤسسات الوطن متحالفة لخدمة أبنائه، وتوفير حياة كريمة لكل المصريين في طريقنا للجمهورية الجديدة.

مشاركة الكنيسة في التحالف الوطني

وأوضح أنّ الكنيسة تشارك في 15 برنامجا تنمويا من برامج التحالف الوطني، ولديها دور في مبادرة حياة كريمة التي تمثل الذراع التنموي للجمهورية الجديدة ومشروعات محو الأمية والتوعية الصحية وتنمية البيئية والصحية والريفية، فضلا عن إعطاء محاضرات حول العنف ضد الأطفال والمرأة والتعايش واحترام الآخر.