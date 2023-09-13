الجيش الليبي: لا مخاطر على سد جازا في بنغازي بعد تفريغ جزء من مياهه

أعلن الجيش الليبي مواجهة صعوبة في الوصول لبعض المناطق في مدينة البيضاء، شرق لبيبا، بسبب انهيار البنية التحتية في المنطقة، عقب العاصفة دانيال التي ضربت البلاد يوم الاثنين الماضي، وحصدت آلاف الضحايا والمفقودين والمصابين.

الحديث عن سد جازا

وتابع الجيش الليبي، في بيان أوردته فضائية «العربية» مساء اليوم الأربعاء، أنه «لا مخاطر على سد جازا في بنغازي، بعد تفريغ جزء من مياهه»، وذلك بعد انهيار سدين بالقرب من مدينة درنة، مما أدى إلى غرقها، وإعلانها مدينة منكوبة، مع إعلان حالة الحداد في ليبيا 3 أيام وسط مطالبات دولية بالتدخل للمساعدة.