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عاجل.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب بنغازي الليبية

كتب:

حسن رمضان
12:32 ص | السبت 13 أغسطس 2022
قراءات الزلزال

قراءات الزلزال

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، مدينة «بنغازي» الليبية، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، على موقعه الإلكتروني، إن الزلزال وقع في البحر المتوسط، على بُعد 190 كيلومترا شمال غربي المدينة الليبية، وعلى عمق 40 كيلومترًا.

وفي سياق متصل، أشار عدد من سكان مدينة «بنغازي» الليبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى شعورهم بالهزة الأرضية  في تمام الحادية عشر و31 دقيقة، مساء أمس الجمعة «11:31 مساء بتوقيت القاهرة».

 

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