«تجارية الإسماعيلية»: معرض «أهلا مدارس» يوفر المستلزمات بتخفيضات 30%

قال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجاري، أن معرض «أهلا مدارس» يلبي احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم، من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأضاف «الشافعي»، خلال جولة له بالمعرض، أن المعرض يتضمن معروضات لكافة المستلزمات الدراسية، من الزي المدرسي والأحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 25% إلى 35%.

استمرار المعرض لمدة شهر

وقال «الشافعي»، إن المعرض أتاح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، على أن يستمر المعرض على مدار شهر، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم قوافل من المستلزمات المدرسة بالمراكز والقرى في إطار سياسة الدولة لوصول جميع أوجه الدعم إلى الجميع.

تخفيف العبء عن المواطنين

وأكد «الشافعي»، أن المعرض يستهدف تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن أنشطة معارض الغرفة التجارية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.