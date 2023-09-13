رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعد نجاحه في مصر.. عرض فيلم «أولاد حريم كريم» بسينمات الدول العربية غدا

كتب:

أحمد حسين صوان
09:38 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أولاد حريم كريم

أولاد حريم كريم

يبدأ غدا، عرض فيلم «أولاد حريم كريم» في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر، إذ بلغت إيراداته 6 ملايين جنيه في 14 يوما فقط.

وطرح فيلم «أولاد حريم كريم» في مصر يوم 30 أغسطس الماضي، وحقق ردود فعل إيجابية، وحرص صناعه على إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات على مدار الأيام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود ويوسف عمر، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

ويعكف صناع الفيلم على التحضير لمفاجأة كبيرة للجمهور من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

اقرأ المزيد:

5 ملايين و583 ألف جنيه إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» في دور العرض

إيرادات «أولاد حريم كريم» تتجاوز 5.4 مليون جنيه في دور العرض خلال أسبوعين

دموع وزغاريد.. كواليس زيارة مصطفى قمر وبطلات «أولاد حريم كريم» لبهية

«أولاد حريم كريم» يحقق 229 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.