بعد نجاحه في مصر.. عرض فيلم «أولاد حريم كريم» بسينمات الدول العربية غدا

يبدأ غدا، عرض فيلم «أولاد حريم كريم» في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق، بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر، إذ بلغت إيراداته 6 ملايين جنيه في 14 يوما فقط.

وطرح فيلم «أولاد حريم كريم» في مصر يوم 30 أغسطس الماضي، وحقق ردود فعل إيجابية، وحرص صناعه على إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات على مدار الأيام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.

وفيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود ويوسف عمر، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

ويعكف صناع الفيلم على التحضير لمفاجأة كبيرة للجمهور من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.