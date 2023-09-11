«أولاد حريم كريم» يحقق 229 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

نجح فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس، في تحقيق إيرادات عالية بدور العرض أمس، ليحقق العمل نجاحًا كبيرًا وينال إعجاب قطاع كبير من الجماهير.

إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «أولاد حريم كريم» حقق أمس، إيرادات بقيمة 229 ألف جنيه، وجاء في المركز الثالث بين الأفلام المناسبة الأخرى الموجودة بدور العرض.

أبطال فيلم حريم كريم

فيلم «حريم كريم» الذي تم إنتاجه عام 2005، يضتمن عددا كبيرا من الفنانين من بينهم مصطفى قمر، علا غانم، خالد سرحان، داليا البحيري وبسمة، بجانب عدد من الأبطال الجدد تيام قمر، بشرى، عمرو عبد الجليل ورنا رئيس.

عدم ظهور ياسمين عبد العزيز

لم تظهر شخصية «جيجي» زوجة «كريم الحسني» التي قدمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفيت وأصبح «كريم» أرملًا، أما شخصية «ماجد» التي أداها الراحل طلعت زكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد، أنه انفصل عن زوجته هالة رفعت، وسافر خارج مصر.