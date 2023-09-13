5 ملايين و583 ألف جنيه إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» في دور العرض

احتل فيلم «أولاد حريم كريم» للفنان مصطفى قمر، المركز الثالث بين الأفلام المنافسة بدور العرَض، حيث ينافس في دور العرض السينمائي للأسبوع الثاني على التوالي.

إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «أولاد حريم كريم» حقق ما يقرب من 5 ملايين و583 ألف جنيه، حيث جاء بالمركز الثالث بين الأفلام الأخرى .

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

والفيلم يجمع في بطولته نجوم الجزء الأول بجانب عدد من الأبطال الجدد، من بينهم مصطفى قمر، وداليا البحيري، وخالد سرحان، وبسمة، وعلا غانم، إضافة إلى تيام قمر، وبشرى، وعمرو عبد الجليل، ورنا رئيس.

تفاصيل فيلم «أولا حريم كريم»

وعاد المخرج علي إدريس والسيناريست زينب عزيز لتقديم الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي تم إنتاجه عام 2005، بعنوان «أولاد حريم كريم»، والذي يتابع أحداث الجزء الأول ولكن بعد مرور 18 عاما، حيث تنشأ قصة حب بين ابنة «كريم الحسيني» وابن «مها شكري».