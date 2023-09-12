إيرادات «أولاد حريم كريم» تتجاوز 5.4 مليون جنيه في دور العرض خلال أسبوعين

يواصل فيلم «أولاد حريم كريم» للمخرج علي إدريس تحقيق إيرادات في شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حافظ على المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية على مدار الأسبوع الماضي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات بلغت 210 آلاف جنيه أمس الاثنين، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «أولاد حريم كريم» في تحقيق إيرادات بلغت 3.5 مليون جنيه في أسبوعه الأول في دور العرض السينمائي، بينما حقق على مدار الأسبوع الثاني حتى الآن إيرادات بلغت 1.8 مليون جنيه، ليصل الإجمالي لـ5.4 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «أولاد حريم كريم»

نجح فيلم «أولاد حريم كريم» في حصد ردود أفعال إيجابية من الجمهور بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم صيف 2023، ويعتبر الفيلم هو الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي تم تقديمه عام 2005، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب مصطفى قمر، من بينهم داليا البحيري، بشرى، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، علا غانم وبسمة، بالإضافة إلى الأبطال الشباب تيام قمر، رنا رئيس وهنا داود.