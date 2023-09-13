مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية على الطريق الزراعي

وورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي لجثة شاب لقي مصرعه في حادث انقلاب دراجة نارية من أعلى الكوبري العلوي على الطريق الزراعي، بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى محمد عبد الغني داوود، 34 سنة، مقيم كفر سنطيس بمركز دمنهور وتم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.