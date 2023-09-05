بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص جراء وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «كفر الدوار- أبو المطامير» بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى الشامل بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال مستشفى الشامل 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «كفر الدوار- أبو المطامير» بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري تقديم الخدمات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من بلتاجي شعبان بلتاجي، 28 سنة، ومحمود محمد محروس، 35 سنة، وجمعة بلتاجي السيد، 39 سنة، وعادل رمضان أبو رحيم، 39 سنة، وكرم شعبان بلتاجي، 30 سنة، وعلي مسعود علي، 33 سنة، وشريف علي حسين، 50 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون مركز كفر الدوار.

ونُقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في كفر الدوار، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.