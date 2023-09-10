مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه، وأُصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق «دسوق - فوه» بالقرب من قرية قبريط، التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين والجثة إلى مشرحة مستشفى فوه للتأمين الصحي، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب دراجة نارية في كفر الشيخ

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ إشارة بوصول مستشفي فوه للتأمين الصحي جثة شاب، واثنين آخرين، مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق «دسوق - فوه»، بالقرب من قرية قبريط.

هوية المصابيّن

وتبين من سجلات مستشفى فوه للتأمين الصحي، أنّ الحادث نتج عنه وفاة «ر.ع.ع.ا»، 21 سنة، فيما أُصيب في ذات الحادث كل من «ع.س.أ»، 17 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وجرى نقله للعناية المركزة بالمستشفى، وأُصيب «م.ي.ع.ا»، 20 سنة، بإصابات متفرقة، وجرى عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة للمصابين، ويجري متابعتهم من قبل الفرق الطبية بالمستشفى.