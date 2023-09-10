إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة وطفلة بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق «السليين- سنهور» بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب تجاوز السائق مطب صناعي أثناء القيادة بسرعة زائدة، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده، وفقدان السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف ونقلهم لأقرب مستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «السليين- سنهور»، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص في الواقعة

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة وطفلة باشتباه كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وهم محمود فوزي محمد 22 سنة، وفايزة محمد السيد 35 سنة، ونرمين محمود الحكيم 10 سنوات.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.