طلعت عبد القوي: تحالف العمل الأهلي نجح في تغيير حياة 30 مليون مواطن منذ إنشائه (حوار)

قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنّ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يمثّل ركيزة أساسية فى مشروعات التنمية ودعم منظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يعمل الجميع من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أنّ مؤسسات المجتمع المدنى تضم كوادر إدارية وميدانية مدرّبة ومؤهّلة لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدَفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور، مشيراً إلى أن التحالف تحكمه رؤية تنموية أولها أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. وإلى نص الحوار..

ما رأيك فى التحالف الوطنى ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسات المجتمع المدنى؟

- التحالف الوطنى كيان له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وهذا الكيان تم الإعلان عنه فى مارس 2022، وحقّق نجاحات غير مسبوقة على أرض الواقع.

رئيس «اتحاد الجمعيات الأهلية»: توفير 40 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأشد احتياجاً

ما أعداد المستفيدين من التحالف؟

- التحالف الوطنى استهدف 30 مليون مواطن، منهم 25 مليون مواطن تلقوا الخدمات فى صورة مواد غذائية، و5 ملايين مواطن تلقوا خدمات صحية، مع الحرص على توفير 40 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأشد احتياجاً، وزراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا لصغار الفلاحين والمزارعين، ودعمهم بمواد وخدمات الإنتاج الزراعى، وأيضاً دعم الغارمات، وتوفير المنح الدراسية للطلاب، وكل ما سبق تم تحقيقه على مدار 9 أشهر فقط، بتكلفة 12 مليار جنيه.

ما مصدر قوة التحالف؟

- التحالف الوطنى استمد قوته من القانون الذى صدّق عليه رئيس الجمهورية، وينص على تقنين وضع التحالف، وعلى المشروعات التى سينفذها، سواء تنموية أو خدمية، أو مؤتمرات أو ندوات، والتحالف سيكون له مجلس أمناء منتخب، وحسابات يشرف عليها الجهاز المركزى للمحاسبات.

ما طبيعة القوافل التى ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى؟

- يحرص التحالف الوطنى على إطلاق قوافل متكاملة على مستوى القرى لتقديم كل سُبل الدعم، سواء النقدى أو الغذائى أو العلاجى.

ممَّ يتكون التحالف الوطنى؟

- يضم التحالف فى عضويته «الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبوالعينين».

ما الهدف من إطلاق التحالف؟

- التحالف هدفه مساعدة الدولة فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، ويحقّق هذا الدور بشكل جيد، فهو كيان قوى وسيكون له أذرع وأفرع فى مختلف المحافظات.

هل يمثل التحالف ظهيراً للحكومة؟

- التحالف هو صورة من صور المجتمع المدنى الذى يساعد الدولة فى إقامة المشروعات التنموية، والمشروعات الخدمية، ورفع معيشة الأسر الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع القطاعين الحكومى والخاص.

التنسيق خلال الفترة المقبلة بين التحالف الوطنى ووزارة التضامن الاجتماعى.. كيف تكون مظاهره؟

- التحالف الوطنى يجرى بروتوكولات تعاون مع مختلف الوزارات، وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تم توقيع بروتوكول لضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وبروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة، لتوفير خدمة الإرشاد الزراعى ومستلزمات الإنتاج، ومع وزارتى التخطيط والشباب والرياضة، ومختلف قطاعات الدولة من أجل التعاون والتكاتف.

ما أكثر المحافظات المستفيدة؟

- التحالف الوطنى يعمل على مستوى الجمهورية، ويستهدف القرى الأكثر احتياجاً، وهذه عقيدة راسخة للتحالف، ويعمل من خلال قاعدة بيانات تساعد على الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجاً، فى مختلف المحافظات، لتوفير فرص العمل واستصلاح الأراضى، وتوفير الغذاء.

كيف ترى العمل تحت مظلة واحدة؟

- العمل الأهلى تحت مظلة واحدة يحكمه قانون ومؤسسات واتحادات، بينها النوعى والعام، فكل هذه الكيانات نص عليها القانون، والتحالف صورة من صور الجمعيات الكبرى التى تتوحّد من أجل مصلحة المواطن، وتقديم سُبل الدعم للمواطن المصرى، خاصة الأسر الأشد احتياجاً والأولى بالرعاية.

تحديات التحالف

لا توجد تحديات فالتحالف كيان يعمل بنظام يضمن عدم وجود أى تحديات أو صعوبات، فالهدف منه تذليل أى عقبات.

ونظام الرقمنة واتباع قواعد البيانات، أسهم بشكل كبير فى توصيل الخدمات لمن يستحقها، فهو نظام ممتاز، فمن خلال قاعدة البيانات يتم القضاء على وجود أى احتمالية فى الصرف، والتحالف يضم 251 ألف متطوع، وهذا وفقاً لآخر حصر للبيانات تم إجراؤه فى شهر رمضان الماضى.