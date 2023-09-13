«الجمعيات الأهلية»: التحالف الوطني يساعد الدولة في تنفيذ مشروعات متنوعة

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الهدف منه مساعدة الدولة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، موضحا أنه كيان قوي له أذرع وفروع في مختلف المحافظات.

إقامة مشروعات تنموية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحالف الوطني صورة من صور المجتمع المدني يساعد الدولة في إقامة المشروعات التنموية والخدمية، ورفع معيشة الأسر الأكثر احتياجا، بالتعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وأوضح أن التحالف الوطني عضويته تتضمن الآتي: «الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة أبو العينين، ومؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة الجود الخيرية، وجمعية الأورمان، ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مجدي يعقوب، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة صناع الخير، جمعية الدكتور مصطفى محمود، ومؤسسة عدالة ومساندة، والمعهد القومي للأورام بكل فروعه، والهيئة القبطية الانجيلية، وجمعية رعاية مرضى الكبد، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومؤسسة أهل مصر، ومؤسسة بهية، ومؤسسة صناع الحياة، وجمعية الباقيات الصالحات، ومؤسسة راعي مصر، ومؤسسة كير، ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع».