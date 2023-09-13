«الجمعيات الأهلية»: لدينا قاعدة بيانات عن الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بطبعه ينظم بروتوكولات تعاون مع مختلف الوزارات، على رأسها «التضامن الاجتماعي»، موضحا أنه جرى إجراء بروتوكول تعاون بين التحالف والتضامن لضم 600 ألف أسرة أشد احتياجا لبرنامج التحالف الوطني.

إبرام البروتوكولات مع مختلف الوزرارت

وأضاف أنه جرى إبرام برتوكولات تعاون مع وزارة الزراعة لتوفير الإرشاد الزراعي ومستلزمات الإنتاج، وغيرها من الوزارات من أجل التعاون والتكاتف لتوفير كل سبل الدعم للمواطنين.

استهداف القرى والمناطق الأشد احتياجا

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التحالف الوطني يعمل في كل المحافظات، ويستهدف القرى الأكثر احتياجا، من خلال قاعدة بيانات تساعد على الوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجا، في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واستصلاح أراضي، ومواد غذائية.

وأوضح أن العمل الأهلي تحت مظلة واحدة يحكمه قانون ومؤسسات واتحادات منها النوعي والعام، فكل هذه الكيانات نص عليها القانون، والتحالف صورة من الصور الجمعيات الكبرى التي تتوحد من أجل مصلحة المواطن، وتقديم الدعم للمواطن ووالحرص على تنفيذ مصلحته وخاصة الأسر الأشد احتياجا والأولى بالرعاية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لا يوجد تحديات تواجه التحالف الوطني على الإطلاق، فالتحالف كيان يعمل بنظام يضمن عدم وجود أي تحديات أو صعوبات، والهدف منه تذليل العقبات.