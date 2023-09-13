وكيل «أفريقية النواب»: الجمعيات الأهلية نسيج مهم بالمجتمع

أشاد النائب محمود سعد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بالقائمين على الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجميعات الأهلية والاتحادات، نسيج مهم جدا من المجتمع المصري المدني، الذى ينمو اقتصاديًا بالمساعدة مع الدولة بشكل عام، مؤكدا أن استقرار هذه الجمعيات والقانون الخاص بالاتحاد الأهلي التنموي، يساعد في بناء الدولة المدنية بسواعد أبنائها.

دور كبير للمجتمعات المدنية في نهوض الدول

أضاف وكيل «أفريقية النواب» خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه خلال الفترة الحالية، هناك دور كبير للمجتمعات المدنية في نهوض الدول، فاستقرار وتحديث القانون بما يتيح الفرص الملائمة والمواكبة للتطور الذي تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أنه من خلال جلسات نقاشية متعددة، هناك 3 نقاط مهمة جدًا تهم الجمعيات الأهلية، النقطة الأولى وهي ملف التمويل وآلياته وشروطه، وواجبات التمويل لهذه الجمعيات، والنقطة الثانية وهي مجالس الإدارات ووضع القوانين الخاصة بالهياكل التنظيمية بمجالس إدارات هذه الجمعيات، والنقطة الأخيرة والأهم، محاور الإنفاق واختصاصاتها.