حبس عاطل بتهمة قتل شاب لخلافات مالية في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب في العشرينات من العمر بدائرة مركز القصاصين، والتخلص من جثمانه في منطقة زراعية.

وواجهت جهات التحقيق في الإسماعيلية المتهم بتحريات ضباط المباحث الجنائية، والخلافات المالية بينهما خلال الساعات الماضية قبل ارتكاب الواقعة، فيما استدعت أسرة المجني عليه للتعرف على الجثمان.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية تسليم الجثمان ودفنه بعد انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، لمعرفة سبب الوفاة وإرفاق تقرير الصفة التشريحية في أوراق القضية.

ضبط المتهم

وكانت وحدة مباحث القصاصين، برئاسة المقدم محمد سالم، نجحت في القبض على المتهم بقتل شاب في العشرينيات من العمر بسبب خلاف مادي بينهما، بعدما تخلص من الجثمان في منطقة زراعية، بعد عثور أهالي منطقة البحوث بقرية «أم عزام»، التابعة لمركز ومدينة القصاصين علي الجثمان ملقى في منطقة زراعية، وغارقاً في دمائه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة باستدراج الضحية الي منزله، وضربه بشومة علي رأسه أودت بحياته، والتخلص من الجثمان بإلقائه في مزرعة بدائرة المركز.