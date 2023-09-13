نزوح جماعي من درنة بعد فيضانات ليبيا.. ونقل 1700 جثة إلى المشارح

أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأربعاء، نزوح أكثر من 20 ألف شخص من درنة وأكثر من 11 ألف مفقود حتى الآن جراء فيضانات ليبيا، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

فيضانات ليبيا الكارثية

ودخلت عملية البحث اليائسة عن آلاف المفقودين بعد فيضانات ليبيا الكارثية في مدينة درنة الليبية يومها الثالث اليوم الأربعاء، مع تأكد مقتل الآلاف وتوقع ارتفاع عدد الضحايا، حيث نتج الفيضان عن عاصفة قوية دمرت السدود القريبة، مما أدى إلى إطلاق سيل من المياه دمر ربع أو أكثر من المدينة المتوسطية، وجرف المباني وسكانها.

وقال مسؤولون في شرق ليبيا إن عدد القتلى حتى الآن يصل إلى أكثر من 5300 شخص، بينما قال مدير مستشفى في المدينة إنه تم إحصاء 1700 جثة في المستشفى وإن 500 آخرين دفنوا في جزء آخر من المدينة.

10 آلاف شخص في عداد المفقودين بسبب فيضانات ليبيا

وتشير التقديرات إلى أن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين بسبب فيضانات ليبيا، ويُعتقد أن العديد منهم قد جرفوا إلى البحر، وأن العديد من الجثث ملقاة على الأرض في ممرات المستشفيات وأشخاصا يسعون للتعرف على أقاربهم المفقودين مع وصول المزيد من القتلى.

وقال مصطفى سالم، أحد سكان درنة إنه فقد حتى الآن 30 فردا من أسرته، واتجهت قوافل المساعدات والشاحنات المحملة بالجرافات نحو المدينة يوم الأربعاء، وأحدثت فيضانات ليبيا دماراً هائلاً، وقلبت السيارات ودمرتها، وتركت شوارع درنة مغطاة بالركام والطين والحطام.