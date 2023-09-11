التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه أثناء عبور السكة الحديد بالخانكة

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بالتصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة، بدائرة قسم شرطة الخانكة.

مصرع شخص في حادث بالخانكة

كان اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مشرف برج بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالقرب من منطقة المصانع بنفس ذات الدائرة المشار إليها، باصطدام أحد القطارات بشخص مجهول الهوية ومصرعه في الحال.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، بالقرب من مزلقان المصانع بدائرة قسم شرطة الخانكة.

نقل الجثة للمستشفى بالخانكة

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، وطلب تقرير أعمال الطب الشرعي حول الواقعة وتحريات المباحث.