«الشباب والرياضة» بالمنوفية: مشروعات حياة كريمة نقلة نوعية في البنية التحتية

قال الدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة في محافظة المنوفية، إن مشروعات مراكز الشباب في حياة كريمة بالمرحلة الأولى في الشهداء وأشمون، تعد نقلة نوعية في الخدمات الرياضية، وطفرة في هذه القرى لتجهيز أبطال رياضيين قادرين على المنافسة في مختلف الألعاب، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 64 مشروعاً بنسبة تنفيذ 99%.

مشروعات نوعية ضمن المرحلة الأولى

أضاف «سلامة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مشروعات نوعية ضمن المرحلة الأولى، وتشمل إنشاء الملعب القانوني للمباريات الرسمية في محلة سبك مركز أشمون، وإنشاء 4 مراكز جديدة وملاعب في مركز الشهداء وكانت قري محرومة من الخدمات الشبابية والرياضية بشكل كامل بعد تخصيص قطع الأرض اللازمة لها، فضلاً عن بناء مراكز شباب جديدة كانت قبل حياة كريمة عبارة عن مكان مؤجر أو صغير جدًا وتم بناء مراكز جديدة وملاعب علب مساحات كبيرة لخدمة هذه القرى.

وأوضح، أن مشروع حياة كريمة يعد تطويرًا هائلًا للبنية التحتية في المجال الرياضي، مؤكدًا أن وزارة الشباب تولي اهتماماً كبيرا بتجهيز مراكز الشباب الجديدة بعد تسلمها من خلال إضافة الأثاث المكتبي والأنشطة الرياضية المتنوعة لخدمة الآلاف الشباب والأطفال في قري حياة كريمة.

مراكز تدريب للشباب

وتابع، أنه تم تنفيذ مراكز تدريب بينها اثنين في مركز أشمون وثالث في مركز الشهداء، ويتم تدريب الشباب على كرة القدم والكاراتيه وتنس الطاولة والكرة الطائرة، من خلال مدربين معتمدين على أعلى مستوى، لتجهيز أبطال رياضيين من هذه القرى بعد تطويرها.