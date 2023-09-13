تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.. «فرصة بـ3 بنوك»

تتيح بعض البنوك، أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر، أمام كل العملاء من أجل شراء أفضل الشهادات التي تناسب أموالهم واحتياجاتهم، حيث تختلف في المدة والعائد ودورية الصرف.

تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر

تستعرض «الوطن» أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من خلال 3 شهادات بنكية.

شهادة من البنك الأهلي المصري

يُتيح البنك الأهلي المصري واحدة من أعلى شهادات الادخار، وهي الشهادة البلاتينية وتفاصيلها كالتالي:

- عائد متدرج.

- دورية صرف شهريًا.

- العائد: 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة من البنك المصري الخليجي

كما يُتيح البنك المصري الخليجي شهادة تأتي ضمن أعلى شهادات الادخار وهي «ثروة بلس» وتفاصيلها كالتالي:

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد متدرج.

- عائد شهادة «ثروة بلس» 23% في السنة الأولى، ثم متغير في السنة الثانية والثالثة، وفقاً لسعر الإيداع للبنك المركزي.

شهادة بنك مصر

كما يتيح بنك مصر هو الآخر أحدى شهادات الادخار الأعلى في العائد، وتفاصيلها كالتالي:

- عائد متدرج.

- دورية صرف العائد شهريًا.

- عائد الشهادة 22% في السنة الأولى السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، وأخيراً 16% في السنة الثالثة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.