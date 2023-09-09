متدورش كتير.. تفاصيل شهادات الادخار من بنك مصر
كتب:
مريم حنفي
02:55 م | السبت 09 سبتمبر 2023
بنك مصر
يقدم بنك مصر للمواطنين فرصة الحصول على الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري المتغير كما يمكن شراء شهادة ادخار أخري تسمى «القمة» بعائد 19% ، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة الثلاثية وشهادة القمة من بنك مصر.
تفاصيل الشهادة الثلاثية
- الشهادة للأشخاص الطبيعيين فقط.
- يستطيع العميل شراء الشهادة بقيمة تصل إلى 500 جنيه ومضاعافتها وذلك كحد أدنى.
- تصل المدة الخاصة بالشهادة الثلاثية إلى 3 أعوام.
- بالنسبة لدورية صرف العائد يكون متغير يصرف كل شهر.
- يتيح بنك مصر فرصة الحصول على قيمة الشهادة أو جزء منها وذلك مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
تفاصيل شهادة القمة
- ويتيح بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط إمكانية شراء شهادة القمة.
- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.
- يصل معدل عائد شهادة القمة 19%.
- يكون معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً
- وبالنسبة لاسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها يتم بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.