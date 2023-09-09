رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

متدورش كتير.. تفاصيل شهادات الادخار من بنك مصر

كتب:

مريم حنفي
02:55 م | السبت 09 سبتمبر 2023
بنك مصر

بنك مصر

يقدم بنك مصر للمواطنين فرصة الحصول على الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري المتغير كما يمكن شراء شهادة ادخار أخري تسمى «القمة» بعائد 19% ، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادة الثلاثية وشهادة القمة من بنك مصر.

تفاصيل الشهادة الثلاثية 

- الشهادة للأشخاص الطبيعيين فقط. 

- يستطيع العميل شراء الشهادة بقيمة تصل إلى 500 جنيه ومضاعافتها وذلك كحد أدنى. 

- تصل المدة الخاصة بالشهادة الثلاثية إلى 3 أعوام. 

- بالنسبة لدورية صرف العائد يكون متغير يصرف كل شهر. 

- يتيح بنك مصر فرصة الحصول على قيمة الشهادة أو جزء منها وذلك مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة. 

تفاصيل شهادة القمة

- ويتيح بنك مصر للأفراد الطبيعيين فقط إمكانية شراء شهادة القمة. 

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

- يصل معدل عائد شهادة القمة 19%. 

- يكون معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

- وبالنسبة لاسترداد  قيمة الشهادة أو جزء منها يتم بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة. 

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

 

اقرأ المزيد:

وظائف خالية في بنك مصر بمرتبات مجزية بـ23 مدينة.. الأماكن وشروط التقديم

أفضل شهادة استثمار في مصر.. بنك ناصر الأعلى بمزايا متعددة

نسب الفائدة على شهادة «القمة» من بنك مصر.. تبدأ من 16%

تفاصيل «الشهادة الثلاثية» من بنك مصر: الأولى بعائد متغير شهريا
بقلم مريم حنفي