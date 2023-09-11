أعلى 5 شهادات في البنوك المصرية.. بعائد ثابت يصرف شهريا

تتنافس البنوك المصرية على أعلى الشهادات الادخارية لجذب العملاء، بالإضافة إلى توفير مزايا وإجراءات سهلة ودورية صرف متنوعية ومدد مختلفة، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات في البنوك المصرية بعائد ثابت يصرف شهريًا.

أعلى 5 شهادات في البنوك المصرية بعائد ثابت

شهادة البنك الأهلي المصري:

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية ومدتها 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويًا، ودورية صرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المتحد

ويتيح البنك الأهلي المتحد شهادة بريميم بعائد سنوي ثابت 20%، ومدتها 3 سنوات ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 500 ألف جنيه.

شهادة بنك القاهرة

شهادة بريمو جولد عائدها ثابت 19% ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه، ومدة الشهادة 3 سنوات.

شهادة بنك قناة السويس

الشهادة الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس، مدتها 3 سنوات، والعائد ثابت 19%، ودورية صرف العائد ألف جنيه.

شهادة بنك المشرق

يوفر بنك المشرق شهادة ثلاثية بعائد ثابت 19.5%، ودورية الصرف شهريًا، والمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.