تفاصيل شهادة ادخار جديدة من بنك مصر تبدأ من ألف جنيه فقط.. عائد 22%

أعلن بنك مصر عن إتاحة شهادة ادخار للعملاء تسمي «ابن مصر» حيث تصدر تلك الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، فيما تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام، وبالنسبة للحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد الخاص بشهادة «ابن مصر»

ويتم صرف العائد الخاص بالشهادة بشكل شهري، وذلك بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة، حيث يصل العائد الخاص بها في السنة الأولى إلى 22%، وفي السنة الثانية 18%، وفي السنة الثالثة إلى 16%، فيما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شروط استرداد قيمة الشهادة

وبالنسبة لإمكانية استرداد الشهادة، يمكن القيام باسترداد قيمتها أو جزء منها، وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن أخذ قرض بضمان الشهادة.