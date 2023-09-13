تفاصيل شهادات الادخار السباعية 2023 في 3 بنوك.. فرصة لاستثمار أموالك

تتنافس البنوك المصرية في تقديم أفضل شهادات الادخار لعملائها، كفرصة لاستثمار أموالهم من خلال شراء إحدى الشهادات المتنوعة المتاحة، ويأتي من أبرزها شهادات الادخار السباعية 2023 والتي تستعرض «الوطن» كافة تفاصيلها في أبرز 3 بنوك.

شهادة الادخار السباعية 2023 من بنك CIB

يُتيح بنك البنك التجاري الدولي CIB إحدى الشهادات السباعية أمام العملاء، وأهم مميزاتها التالي:

مدة الشهادة: 7 سنوات.

العائد: عائد ثابت 10.5%.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه مصري ومضاعفاتها.

دورية صرف العائد: شهري.

شهادة الادخار السباعية 2023 من بنك مصر

كما يقدم بنك مصر شهادة سباعية أمام عملائه، وأبرز مميزات الشهادة الآتي:

مدة الشهادة: 7 سنوات.

العائد: عائد ثابت 12.75%.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

دورية صرف العائد: شهري.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

شهادات الادخار السباعية 2023 من بنك QNB الأهلي

يُتيح بنك QNB الأهلي أيضاً شهادة ادخار سباعية للعملاء، ومن أبرز مميزاتها التالي:

مدة الشهادة: 7 سنوات.

العائد: عائد ثابت 10.5%

الحد الأدنى لشراء الشهادة: ألف جنيه مصري.

دورية صرف العائد: شهري.