كيف تتحقق راحة القلب وهدوء النفس؟.. «الإفتاء» تجيب

حددت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، شرطا مهما بتوفره ينعم المسلم بالسكون القلبي والهدوء النفسي، فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية بين الشريكين.

شرط تحقيق معنى السكون القلبي

وأوضحت دار الإفتاء أنّه لتحقيق معنى السكون القلبي الذي أخبرنا به القرآن الكريم، فلابد من الترفق بشريك الحياة، مشددةّ على أهمية الرفق كونه سبباً في جلب المودة، والبعد عن العداوة، وذلك لقوله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها».

دار الإفتاء تطلق حملة لتسكنوا إليها

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أطلقت حملة «لتسكنوا إليها»، عبر مواقعها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك - تويتر - انستجرام - تليجرام»، وذلك للمساهمة في تأسيس أسرة مصرية متماسكة وأكثر استقرارًا، بالإضافة إلى معالجة الخلافات داخل الأسرة، ومن ثَمَّ الحد من انتشار نِسَب الطلاق في المجتمع وذلك بمعالجة أسباب هذه الظاهرة وآثارها السلبية، كما حرصت دار الإفتاء المصرية، على سرد جملة من النصائح والإرشادات التي تصلح أن تكون أساسًا متينًا لبناء علاقة قوية متماسكة بين كلا الزوجين.