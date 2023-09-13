«شكراً للي مشرفنا».. حفل معاش في قاعة أفراح هدية طلاب إلى مدير المدرسة

داخل أكبر قاعة أفراح بمحافظة المنوفية، أُطلقت الزغاريد، فى جو يشبه حفل الزفاف، وقف مُعلمو وأولياء أمور طلاب مدرسة كفر القلشى للتعليم الأساسى صفين، يحتفلون بخروج مصطفى المصرى، مدير المدرسة، على المعاش فى حفل كان عنوانه «شكراً للى مشرفنا».

«كل اللى حصل فى حفل خروجى بالمعاش بحب، وأنا متأكد من كده، ونابع من قلوب جميع الحضور، ودخل قلبى، لأنى عارف شعورهم كويس».. بهذه الكلمات بدأ مصطفى المصرى مدير مدرسة كفر القلشى بمحافظة المنوفية حديثه، سارداً رحلة عمله فى هذه المدرسة التى تبعد عن مسكنه فى المدينة ما يقرب من 4 كيلو، قبل 23 عاماً، كإخصائى اجتماعى، وصولاً إلى مدير مدرسة بعد حصوله عليها رسمياً من لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم.

كل ما كان يشغل تفكير «مصطفى» هو عدم البكاء خلال حفل تكريمه: «كنت خايف أبكى فى الحفلة، بس الفرحة الكبيرة والأجواء السعيدة من زمايلى والطلاب وأولياء الأمور والأهالى، خلونى أنسى الشعور بالحزن تماماً، أحسن حاجة إن الواحد يسيب سيرة حلوة بعد ما يمشى».

استطاع «المصرى» تحقيق المعادلة الصعبة، وهى الجمع بين حب الطلاب والمدرسين من جهة، وكسب حب أولياء الأمور من جهة أخرى، حيث أوضح أنه طوال فترة عمله كان يتجنّب ظلم المدرسين ويتعامل بالمحبة والاحترام، وكان يساعد الطلاب ويتدخّل لحل مشكلاتهم بسلاسة وهدوء، ورغم أنه ليس من أبناء القرية إلا أنه لم يتأخر عن أداء واجب فيها: «كنت باعيش مع الأهالى أفراحهم وأحزانهم، حتى لو فيه مناسبات يوم إجازتى كان لازم أروحها، وده اللى قوى علاقاتى مع الأهالى وأولياء الأمور».