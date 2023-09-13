الأرصاد الليبية: العاصفة دانيال تطورت فجأة وتسببت بانهيار سدين في درنة

أكد محيي الدين رمضان، مدير الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن العاصفة دانيال، التي ضربت السواحل الشرقية، تسببت في انهيار سدين قرب مدينة درنة، كانا في حاجة إلى عمليات صيانة شاملة منذ عدة سنوات، مما زاد من حجم الكارثة في المدينة، التي تم إعلانها منطقة منكوبة.

الأجواء حاليا مستقرة من حيث الطقس

وأضاف «رمضان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc الذي يذاع على قناة dmc، أن الأجواء حاليا مستقرة من حيث الطقس، ولكن ما زاد من حدة آثار العاصفة، هو طوفان البحر الذى انهمر بشكل كبير على المناطق الآهلة بالسكان.

انتشال الجثث وسط أوضاع كارثية

وتابع: «نحاول انتشال الجثث، ومازال الوضع كارثي، وهناك كميات مياه هائلة في السدود، ونحتاج لأشهر حتى نخرج من هذه الأزمة الكبيرة»، موضحًَا أن العاصفة تحركت تدريجيا نحو الشرق الليبس، وتسببت في هطول أمطار بشكل كبير، مشيراً إلى أنه كانت هناك عملية تتبع ورصد لتحركات العاصفة، ولكن ما حدث كان مفاجأة.