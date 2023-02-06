وفاة والد زوجة الروائي أحمد مراد.. وصلاة الجنازة غدا في 6 أكتوبر

أعلنت شيرين راشد زوجة الكاتب والروائي أحمد مراد، وفاة والدها منذ قليل، وذلك عبر صحفتها علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد ومكان جنازة والد زوجة أحمد مراد

وكتبت شيرين راشد: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي أحمد محمد طه راشد، وصلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر».

آخر عمل فني للكاتب أحمد مراد

وفي سياق أخر، كانت آخر أعمال الكاتب أحمد مراد، فيلم «كيرة والجن»، الذي حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، والتي كانت تدور أحداثه حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

ويشارك في بطولة فيلم «كيرة والجن»، عدد كبير من النجوم ومنهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم عارفة عبد الرسول، سيد رجب، علي قاسم، وأحمد مالك وآخرين.