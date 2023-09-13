انطلاق الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر» غدا.. مفاجأة لـ10 مواهب

تنطلق غدًا الخميس، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

تجيب الحلقة الأولى من برنامج كابيتانو مصر، على سؤال مهم ردده كثيرون بعد الموسم الأول، عن مصير اللاعبين المختارين من الموسم الأول بالبرنامج، إذ تكشف الحلقة عن مراكز التدريب التي جرى إنشاؤها للاعبين في 7 محافظات مختلفة للاهتمام بهم ورعايتهم، بخلاف مفاجأة الحلقة وهي تواجد مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الإسبانية لاختيار 10 مواهب من نجوم «كابيتانو مصر» في الموسم الأول لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل سلتافيجو وريال بيتيس وبلد الوليد وألباسيتي.

يذاع برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على قناة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشر على قناة «OnTime Sports».