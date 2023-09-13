الهلال الأحمر ببنغازي: 10 آلاف مفقود ولم نعثر على ناجين في درنة (فيديو)

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي في بنغازي، توفيق الشكري، أن الوضع مايزال كارثي في مدينة درنة، نتيجة العاصفة دانيال، لافتا إلى أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود، وأن العمل مستمر للبحث عن الناجين، سواء تحت أنقاض المباني المهدمة، أو في البحر.

عملية البحث عن المفقودين صعبة

وتابع «الشكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عملية البحث عن المفقودين صعبة للغاية، نتيجة تواجدها تحت الركام والبحر، وأكد أن الكارثة تفوق الإمكانات، مضيفاً أن انهيار اثنين من السدود الخاصة بتجميع الأمطار، أدى إلى تفاقم الكارثة، مما أدى إلى تدمير وغرق عشرات المنازل والسيارات في الشوارع، وتدمير البنية التحتية.

مراكز الإيواء غير مجهزة

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي إن عدد النازحين والمتضررين من العاصفة دانيال يفوق 20 ألف مواطن، يحتاجون إلى طعام وشراب ودواء، مشيراً إلى هناك الآلاف نزحوا للقرى المجاورة، وكما يعيش مئات النازحين في مراكز إيواء غير مجهزة.

عملية الدفن تتم عبر التعرف على الشخص

وبشأن دفن الضحايا، أكد أن عملية الدفن تتم عبر التعرف على الشخص وهويته، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء وخدمات الإنترنت بمدينة درنة، التي تم إعلانها منطقة منكوبة، وأضاف أن عمليات البحث تستمر طوال اليوم وحتى غروب الشمس، نظراً لصعوبة استمرار البحث خلال الليل.

واختتم بقوله: «حتى هذه الساعة، لم ترد أي معلومات عن العثور عن ناجين من العاصفة دانيال، بسبب صعوبة التواصل مع الهلال الأحمر في درنة».