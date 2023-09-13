آيتن عامر تطرح أحدث أغنياتها «اكشف» عبر يوتيوب

أعلنت الفنانة آيتن عامر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان اكشف عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت آيتن عامر، البوستر الدعائي للأغنية، وعلقت عليه قائلة: «تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة اكشف على قناة يوتيوب، اللينك في البايو، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب».

فيلم عنب

يذكر أن آيتن عامر تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «عنب»، بجانب نور قدري، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، توني ماهر، إخراج أحمد نور، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.

وعرض لآيتن مؤخرا فيلم مندوب مبيعات، الذي شارك في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد فتحي، إسلام إبراهيم، يسرا المسعودي، إيمان يوسف، هبة عبد العزيز، وائل العوني، أيمن قنديل، منى فاروق، لمياء كرم، ومن تأليف وإخراج حامد صالح.