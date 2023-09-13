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محمد حماقي يقترب من مليوني مشاهدة بأغنية «أيه السعادة دي»

كتب:

ياسمين محمود
11:50 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

اقترب الفنان محمد حماقي من تحقيق مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيتة الجديدة أيه السعادة دي، التي طرحها منذ 13 يوما.

أغنية «إيه السعادة دي» لـ محمد حماقي، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية أية السعادة دي لمحمد حماقي

ونالت أغنية أيه السعادة دي إشادات عديدة من جمهور حماقي، حيث تصدرت الأغنية في أولى أيام طرحها الترند وتقول كلمات الأغنية: «إيه السعادة دي.. أنتِ بالنسبالي حبي الأبدي.. أنتِ ساكن جوه قلبي أنا وحدي.. أنت غالي عندي.. إيه ده اللي أنا فيه».

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