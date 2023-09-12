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محمد حماقي يحيي حفلا بالإسكندرية 30 سبتمبر

كتب:

محمود الرفاعى
06:19 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

يحيي الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا كبيرا في محافظة الإسكندرية 30 سبتمبر الجاري؛ ليختتم به موسم حفلاته الغنائية الصيفية.

الحفل الأول لمحمد حماقي بالإسكندرية

ويعد هذا الحفل الأول لحماقي بالإسكندرية خلال فترة الصيف؛ إذ يقام في أحد الفنادق الكبرى هناك، وكان حماقي أحيا عدة حفلات غنائية خلال الموسم الحالي في دول عربية من بينها تونس والأردن.

حفل محمد حماقي

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلوموني، يا ستار، ومن أغاني ألبومه الأخير يا فاتني، لا ملامة، لو هتسيب، طالع موضة، عرض مستمر، ظلموني، مش قادر أنسى، وقالوا عنك، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل حماقي ما بين 275 و550 جنيها.

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