أيمن بهجت قمر يكشف كواليس عودته للعمل مع محمد حماقي

قال الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، إنه يحضر لبعض الأغنيات الجديدة، بالتعاون مع الفنان محمد حماقي، مشيرًا الى أنه تربطهما صداقة منذ عام 1995، مضيفا «حدثت بيننا قطيعة لفترة قصيرة، وعدنا أصدقاء كما كنا».

أيمن بهجت يكشف كواليس عودته للعمل مع حماقي

وكشف «قمر» خلال لقائه فى برنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc»، عن كواليس عودته للعمل مع الفنان محمد حماقي بعد نحو 4 سنوات، قائلًا: «حلمت في يوم بـ2 من أصدقائي متخانق معاهم ومزعلهم، محمد حماقى وشخص آخر، وعندما استيقظت من النوم قررت أصالحهم، وبعت لحماقي وقلتله بعيدًا عن الشغل احنا أصحاب، واتصالحنا، وبعد ذلك عدنا للعمل سويًا».

واستكمل: «أوقات كنت بتعشم في ناس، لكني كنت بتصدم فيهم وبزعل منهم، وعشان كده مبقتش بحب أتعشم قوي».

30 سنة

وأوضح أنه لديه الشغف طول الوقت للعمل، ويفضل أن يكون متواجد بصورة مستمرة، مشيرًا إلى أنه يعمل في كتابة الأغانى منذ أكثر من 30 عامًا.