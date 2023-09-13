انهيار منزل من 3 طوابق وتصدع آخر في قرية بسوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة بسوهاج، شمال غرب محافظة، انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، وتصدع منزل آخر مجاور، وجرى الدفع بكل الأجهزة المعنية إلى مكان الانهيار، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة المحيطة، وجاري إخلاء المنزل المتصدع من قاطنيه.ا

انهيار منزل مكون من 3 طوابق

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا، يفيد انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وبعض الأعمدة، ويقطن المنزل الأول 5 أشقاء، وهم «ز م»، 79 سنة، بالمعاش، و«ح» مزارع، 45 سنة، و«م»، مزارع، و«م»، 37 عاما، دبلوم صنايع، و«ح»، مزارع، و«م»، 39 سنة، و«ع»، مزارع، و«م»، 49 سنة، وانحصرت الخسائر في تلف 5 شقق مجهزة معيشة كاملة وبعض الطيور.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.