جامعة سوهاج تحصد المركز الأول لأفضل عرض لبحث علمي بأسبوع الجامعات

حصدت الطالبة أسماء قبيصى خلف الله، بالفرقه الأولي بكلية الآداب، المركز الأول «الميدالية الذهبية» فى مسابقة أفضل عرض تقديمي لأفضل فكرة بحث علمي، وذلك ضمن مسابقات النشاط العلمي، في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بحلوان.

مشاركة 6 طلاب من الكليات المختلفة

وقال الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، أن النشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات المصرية شهد مشاركة 6 طلاب من الكليات المختلفة بالجامعة، تنافسوا في العديد من المسابقات العلمية.

وفي سياق آخر، فاز فريق جامعة سوهاج لكرة السلة على نظيره من جامعة دمياط بنتيجة 32-3.

يأتي ذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لكرة السلة طالبات بفعاليات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، والذي يشارك به 4000 طالب وطالبة، يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية وذلك تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن».