جامعة سوهاج تقدم 217 منحة دراسية مجانية لأبناء سيناء

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تخصيص 217 منحة دراسية مجانية لأبناء سيناء، وذلك بكليات الجامعة المختلفة بمقريها القديم والجديد، مؤكداً أن الجامعة تحرص على دعم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة من أبناء سيناء، وتوفير فرص الدراسة لهم بالمجان.

وجاءت المنح من جامعة سوهاج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأبناء سيناء لمواصلة العملية التعليمية ودمجهم بالمجتمع.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المنح المقدمة لأبناء سيناء موزعة كالآتي:

15 منحة بكلية التجارة، 24 منحة بكلية بالألسن، 10منح بكلية الآداب، والمرشحين من مكتب التنسيق، و 5 منح بكلية الهندسة، 27 منحة بكلية العلوم، بالإضافة إلى 75منحة بكلية الزراعة، 10منح بكلية الطب البيطري، 30 منحة بكلية التكنولوجيا والتعليم، 20 منحة بكلية الطب، ومنحة بكلية الصيدلة، إلى جانب تقديم منح لنسبة 1٪؜ من عدد المقبولين بكلية التمريض عن طريق مكتب التنسيق.