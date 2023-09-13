افتتاح معرض «أهلا مدارس» في الإسماعيلية بتخفيضات تصل لـ30%

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن معرض «أهلا مدارس» يوفر تخفيضات على جميع المستلزمات المدرسية، مشيرا إلى ضخ كميات منها بشكل يومي لتوفير احتياجات المواطنين، ومراجعة الأسعار بشكل يومي لضمان عدم تحريك فيها.

ووجه محافظ الإسماعيلية، خلال افتتاحه معرض «أهلا مدارس»، بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للمعرض، ومراجعة الأسعار أولًا بأول، وضمان خلق منافسة بين العارضين والذي سينعكس بالإيجاب على المواطنين بتخفيض الأسعار.

الغرفة التجارية: المعرض يتضمن تخفيضات 30%

وقال أكرم الشافعي، رئيس تجارية الإسماعيلية، إنه وبحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفاته يتم التنسيق بين الغرفة التجارية ومحافظة الإسماعيلية ومبادرة «كلنا واحد»، للعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية.

وأضاف «الشافعي»، خلال افتتاح المعرض أن المعرض يوفر كافة المستلزمات والاحتياجات المدرسية من شنط وملابس وأحذية وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات، لافتا إلى دور مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها طوال أيام فترة إقامة المعرض.

وأكد الشافعي، أن المعرض يقام تحت شعار مبادرة «كلنا واحد» التابع لوزارة الداخلية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيضات تتراوح من 20 : 30%، لرفع العبء عن كاهل المواطن.

حضور المعرض

وحضر افتتاح المعرض كلا من المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، النائبة آمال رزق الله والنائب محمد طلبة، العميد وائل حمزة رئيس مجلس المدينة، اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية، المقدم عادل الجزار رئيس مباحث التموين، أحمد منصور مدير عام التموين.