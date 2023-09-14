إشادات بدويتو أحمد سعد ومها فتوني: عظمة وأحلى إحساس

إشادات عديدة نالها الفنان أحمد سعد بعد طرح الدويتو الغنائي الجديد الذي يحمل اسم قلب صافي بمشاركه اللبنانية مها فتوني.

تعليقات الجمهور على أغنية أحمد سعد

ونشر سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور، عن دويتو غنائي مع المطربة اللبنانية مها فتوني، بعنوان قلب صافي، قائلا: «الله الله كلام وغناء من القلب الساعة 10 كاملة على اليوتيوب، مع الصوت العظيم مها فتوني».

لتنهال عليها تعليقات الجمهور كالتالي: جميلة جدا، وقال تعليق آخر عظمة عظمة عظمة، وجاء تعليق آخر يشيد بصوت مها فتوني قائلا: صوت رهيب الأغنية روعة، وعلق آخر: أحلى دويتو وأحلى إحساس.

كلمات أغنية قلب صافي

وطرح أحمد سعد عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنية دويتو قلب صافي، وهي من كلمات فارس قطرية، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وتقول كلمات الأغنية:

طول ما قلبك لسه صافي إوعى تزعل أو تشيل

إوعى حد في يوم يغير طبع فيك طيب جميل

الحياة مش سهلة يمكن والناس بقوا شيء يخوف

بس ربك برضه قادر يسندك لو يوم تميل