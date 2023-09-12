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أحمد سعد وروبي في حفل جديد 18 أكتوبر المقبل.. إعلان أسعار التذاكر

كتب:

محمود الرفاعى
11:52 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
أحمد سعد

أحمد سعد

يحيي الفنانان أحمد سعد وروبي، في حفلا غنائيا في شهر أكتوبر المقبل،  يوم 18 أكتوبر المقبل، في حفل تنظمه إحدى الجامعات الخاصة.

أسعار تذاكر حفل أحمد سعد وروبي

وحدد القائمون على الحفل، أسعار التذاكر، إذ ستكون الفئة الأولى بـ450 جنيها، والثانية ألف جنيه، على أن تفتح الأبواب لاستقبال الجمهور الساعة الخامسة مساءً يوم 18 أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، أعرب المطرب أحمد سعد عن سعادته الكبيرة بعد نجاح حفله الأخير بإحدى الجامعات الخاصة مع المطربة روبي، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»: «امبارح كانت حفلة عظيمة، حقيقي من الحفلات اللي هتفضل علامة في حياتي، شكرًا لكل الشباب اللذيذة الفرفوشة».

وقدم أحمد سعد عددا من أغانيه الشهيرة خلال الحفل، وسط حماس وتفاعل كبير من الجمهور، كما شاركته في إحدى فقرات الحفل، الفنانة روبي، وقدما معا أغنيتهما الأخيرة «يا ليالي».

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