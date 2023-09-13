«يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي تحقق 25 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

نجحت أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي في تحقيق مشاهدات تجاوزت الـ25 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعد شهر من طرحها على القناة الرسمية لأحمد سعد، وجاءت الأغنية في المركز الرابع على قائمة أعلى 100 فيديو موسيقي في مصر.

وبعد النجاح الذي حققته الأغنية، يجتمع أحمد سعد وروبي في حفل غنائي يوم 18 أكتوبر المقبل، في أحد الجمعات الخاصة، وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 450 لـ1000 جنيه، وذلك فقا لشركة المنظمة للحفل.

«يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي تحقق 25 مليون مشاهدة

تفاصيل أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي

أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي من كلمات فلبينو وألحان أحمد طارق يحيى، وكان قدم الثاني الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفلا غنائيا على مسرح إحدى الجمعات الخاصة، وهي الأغنية التي تفاعل معها الجمهور بصور كبيرة.