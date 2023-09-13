أحمد سعد يطرح الجزء الثاني من أغنيته مع مها فتوني (فيديو)

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرحه للجزء الثاني من الدويتو الغنائي الجديد الذي يجمعة بالمطربة اللبنانية مها فتوني.

أحمد سعد ومها فتوني

ونشر أحمد سعد الكوبليه الثاني من الأغنية وعلق: «الجزء الثاني من أغنية قلب صافي.. الله الله على الكوبليه ده».

أحمد سعد يطرح الجزء الأول من أغنية قلب صافي

طرح الفنان أحمد سعد منذ ساعات عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور دويتو غنائيا مع المطربة اللبنانية مها فتوني، بعنوان قلب صافي.

ونشر أحمد سعد الجزء الأول من الدويتو: «الله الله كلام وغناء من القلب الساعة 10 كاملة على اليوتيوب مع الصوت العظيم مها فتوني».