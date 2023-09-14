طقس المحافظات اليوم.. تحذير للمسافرين من الشبورة ونشاط الرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية مواطني المحافظات من حالة الطقس اليوم، إذ تتعرض البلاد إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، لا سيما الطريق الصحراوي والزراعي، لذا ناشدت المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصا من الساعة 4 فجراً حتى الـ7 صباحا.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وأشارت التوقعات إلى أن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشهد نشاط للرياح في «القاهرة، الجيزة، القليوبية، جنوب سيناء، البحيرة، الاسكندرية، مطروح، كفر الشيخ» وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى 34 كيلو متر في الساعة.

طقس المحافظات اليوم الخميس

كان قد تعرضت محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» إلى تأثير العاصفة دانيال يوم الإثنين الماضي وسط سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية

وامتد تأثير العاصفة دانيال يوم الثلاثاء الماضي إلى محافظات القناة « الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، دمياط»، وأدى ذلك إلى سقوط أمطار رعدية مع حجب الرؤية الأفقية على الطرق الرئيسية نظراً لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وامتد تأثير العاصفة إلى محافظات القاهرة الكبرى .

وشهدت المحافظات أمس تحسنا في حالة الطقس إذ ساد طقس معتدل خلال الساعات القليلة الماضية مع سطوع لأشعة الشمس واختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة جميع المحافظات.