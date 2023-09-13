أماكن معارض أهلا مدارس بالمحافظات.. تخفيضات تصل لـ50%

أماكن معرض أهلا مدارس بالمحافظات أعلنتها الغرف التجارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، في إطار سعي الدولة لتخفيف المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، لتوفير متطلبات أبنائهم الدراسية بأسعار أقل من السوق المحلية، وذلك بنسبة تخفيض تترواح بين 30% إلى 50%.

أماكن معارض أهلا مدارس بالمحافظات

وأعلنت وزارة التموين، أماكن معرض أهلا مدارس بالمحافظات، وهو ما تستعرضه «الوطن» خلال السطور التالية، في إطار الخدمات التي تقدمها لمتابعيها، إذ تبدأ من الفترة إلى 15 إلى 29 من سبتمبر الجاري.

- كفر الشيخ.. بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومنطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ دسوق.

- أسيوط.. منطقة الأزهر، وميزان المجذوب، وميدان المنفذ وسط المدينة.

- المنيا.. كورنيش النيل بجوار معهد الأورام بالمنيا.

- الغربية.. حي ثان طنطا، المحلة.

- القليوبية.. شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة، وفي بنها بشارع فريد ندا.

- الجيزة.. فيصل، والبدرشين، وإمبابة، والعمرانية، وحدائق أكتوبر.

- قنا.. أرض معارض بنزيوان القديمة.

- الدقهلية.. المنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حي شرق.

- محافظة بني سويف.. خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- محافظة سوهاج.. مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- محافظة مطروح.. الحمام - العلمين - سيدي براني - النجيلة.

- البحر الأحمر.. رأس غارب - القصير - شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- محافظة البحيرة.. حمادة - مركز بدر - رشيد - إدكو دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص - وادي النطرون - شبراخيت - النوبارية - الدلنجات.

- محافظة الوادي الجديد .. شارع النبوى المهندس بالخارجة، ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة الأقصر.. أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر - شارع البحر بوسط مدينة إسنا - السوق الحضري بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.

موعد معارض أهلا مدارس في المحافظات

وأعلن اتحاد الغرف التجارية عن موعد معرض أهلا مدارس 2023، إذ أشار خلال بيان صادر له أنه سيبدأ يوم الجمعة 15 سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر، يأتي ذلك بالتزامن توافر عدد مع المعارض الصيفية في مختلف المحافظات.