الغرف التجارية تعلن موعد انطلاق معارض «أهلا مدارس».. تضم كل احتياجات الأسرة

أعلن الدكتور علاء عز الدين، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن انطلاق معارض «أهلا مدارس» يوم 15 سبتمبر المقبل، التي تستمر حتى نهاية الشهر، مشيرًا الى أنها ستتيح بيع كل احتياجات الطلاب من أدوات المدارس في منافذ متوافرة في كل محافظات الجمهورية، ويمكن أن يقوم شخص واحد بالشراء لكل قاطني العقار معه، مما يوفر تكلفة النقل.

منافذ «أهلا مدارس» تطرح كل ما تحتاجه الأسرة

وأضاف عز الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على فضائية الحياة، من تقديم الإعلامي محمد مصطفي شردي، أن منافذ أهلا مدارس ستطرح كل ما تحتاجه الأسرة للمدرسة وليس الكراريس والأقلام فقط، ولكنها ستطرح الكتاب المدرسي والحاسب الآلي والأغذية الأساسية والملابس والأحذية والحقائب.

توفير كل تلك الاحتياجات بأقل من أسعار الجملة

وتابع «سيتم توفير كل تلك الاحتياجات بأقل من أسعار الجملة لأننا سنأخذ من المنتج والمستورد مباشرة الى المنفذ وبالتالي الأسعار ستكون أقل».

وأكد على وجود شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية المحلية، والمحافظين والغرف التجارية، في كل المحافظات، موجهًا الشكر للموردين والمنتجين.

المنافذ ستكون في أماكن متميزة

وأشار الى أن المنافذ ستكون في أماكن متميزة، يسهل الوصول إليها، كما أن المحافظات تقوم بتقديم الأماكن التي ستقام بها المنافذ بالحراسة والنظافة في مكان متميز سهل الوصول ليه، كما أنه سيتم مد الأوكازيون وحتى نهاية شهر سبتمبر.