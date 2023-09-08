موعد انطلاق معارض أهلا مدارس في القاهرة.. اعرف نسب التخفيضات

ينتظر أولياء أمور الطلاب في القاهرة الكبرى، انطلاق معارض أهلا مدارس في القاهرة، بعدما انطلق في العديد من المحافظات، بـ130 معرضا و42 شادرا، إذ تتيح المعارض العديد من المنتجات بأسعار مخفضة، مقارنة بالأسواق والمحال.

ويقام معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة، داخل صالة جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.

معارض أهلا مدارس في القاهرة

وينطلق معرض أهلا مدارس في القاهرة، في الفترة من 15 سبتمبر إلى 29 من نفس الشهر، بمشاركة 170 عارضا، وتنطلق كل معارض القاهرة بعد افتتاح المعرض الرئيسي.

وسيجري عرض العديد من المنتجات في معارض أهلا مدارس في القاهرة، منها الأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والأحذية والشنط والأدوات الإلكترونية والملابس والسلع الغذائية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان سابق، إقامة معارض أهلا رمضان، بتخفيضات تصل إلى 25%، بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، مع جود بعض المحافظات التي ستضم 5 معارض، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، كما سيجري تدشين أجنحة للسلع الغذائية بكل معرض، وتشارك السلاسل التجارية بركن «أهلا مدارس» لتوفير احتياجات المواطنين بكل ما يخص انطلاق المدارس.